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Sakarya'da yeni yangın çıktı! Geyve'de dumanlar gökyüzünü sardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Sakarya'da yeni yangın çıktı! Geyve'de dumanlar gökyüzünü sardı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni bir yangın daha çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Geyve'de geçtiğimiz günlerde çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınmıştı.

Sakarya'da yeni yangın çıktı! Geyve'de dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 1

Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Sakarya'da yeni yangın çıktı! Geyve'de dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sakarya'da yeni yangın çıktı! Geyve'de dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 3

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

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Sakarya'da yeni yangın çıktı! Geyve'de dumanlar gökyüzünü sardı - Resim: 4

Ekiplerin yangını söndürme çalışması, havadan ve karadan devam ediyor.

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