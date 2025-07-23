Sakarya'da yeni yangın çıktı! Geyve'de dumanlar gökyüzünü sardı
Anadolu Ajansı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni bir yangın daha çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Geyve'de geçtiğimiz günlerde çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınmıştı.
Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.
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Ekiplerin yangını söndürme çalışması, havadan ve karadan devam ediyor.
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