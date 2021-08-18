Sakarya'da yaşlı adam yolda takla atmaya başladı! Nedenini duyanlar şaşırdı
SAKARYA'da yaşlı adam 4 yıldır süren şikayeti son bulunca yaşına aldırmadan yol ortasında taklalar attı. Yaşananlar sosyal medyada ilgi gördü.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan 68 yaşındaki İsmail Çavuş isimli vatandaş, 4 yıl önce taşındığı evin bozuk yollardan şikayet ediyordu.
Sokağına asfalt gelmeyeceğini düşünen yaşlı adam, kendine ve arkadaşlarına asfalt gelmesi dahilinde üzerinde takla atma sözü verdi.
Yol çalışmaları kapsamında yenilenen bozuk yol asfalt ile kaplandı. Yaşanan durum sonrasında ise 68 yaşındaki Çavuş, yeni asfaltlanan yolda mutluluğunu taklalara atarak gösterdi.
Amuda kalkarak taklalar atan yaşlı adam, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yeni asfalt yola kavuşan Çavuş, yetkililere teşekkür etti.