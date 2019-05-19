Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2’si polis 11 kişi ise yaralandı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı - Sayfa 1

SAKARYA’nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

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Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı - Sayfa 2

Çıkan silahlı çatışmada Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı ve Bilal Uğur hayatını kaybetti.

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Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı - Sayfa 3

Yaralanan 7 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı - Sayfa 4

Öte yandan, hastane önünde de yaralı yakınları arasında arbede çıktı.

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