Sakarya’da silahlı çatışma 4 ölü 2’si polis 11 yaralı
İhlas Haber Ajansı
SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 2’si polis 11 kişi ise yaralandı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.
SAKARYA’nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda; aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
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Çıkan silahlı çatışmada Bilal Erman (21), Murat Erman (57), Fahri Harmancı ve Bilal Uğur hayatını kaybetti.
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Yaralanan 7 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Öte yandan, hastane önünde de yaralı yakınları arasında arbede çıktı.
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