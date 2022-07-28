Sakarya’da şaşırtan olay! Tarlaya patates ektiler, domates çıktı meğer zehirliymiş!

Yenilir mi, yenilmez mi, zehirli midir diye bilmediğimiz için durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştık. Geçen sene de aynı yere ektik öyle bir şey olmadı ama bu sene böyle bir şeyle karşılaştık ve neden olduğunu anlamadık. Fidesinde domates çıkınca çok şaşırdık” dedi.