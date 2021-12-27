Sakarya'da Rus eşi 2 çocuğunu alarak sırra kadem basan çaresiz baba yardım bekliyor

"Eşim ve kayınvalidem beni çocuklarımdan hep uzak tutmaya çalıştılar"

Eşiyle tanışmasını ve yaşadıklarını anlatan Muhammet Soyyiğit, "2011 yılında Rusya’ya çalışmaya gittim. Eşim Anastasia Plotonova ile tanıştım. Yaklaşık 4 ay arkadaşlık yaptık ve kendisine Müslümanlığı kabul etmesi halinde evlilik teklifi yaptım, kabul etti. Türkiye’ye geri geldik, burada Müslüman oldu, 'Ayşe' adını aldı ve evlendik. Kaynarca’da ailemle birlikte kendi evimde kalmaya başladık. Evliliğimizden 5 yıl sonra annesi yanımıza geldi. Evde huzursuzluk çıkmaya başladı, kaynanam köyde durmak istemedi, şehre taşınmak istedi. İlçeye taşındık, kayınvalidem yüzünden şiddetli şekilde huzursuzluk sürdü. Yaklaşık 5 yıldan sonra iki tane çocuğumuz oldu. Biri Muhammet Hamza, diğeri Ayşe Firdevs Soyyiğit. Çocuğumuz olduktan sonra eşim ve kayınvalidem beni çocuklarımdan hep uzak tutmaya çalıştılar. Kendileri sürekli çocukları kilitleyip farklı odalarda kalıyordu. Eşim bu zaman sürecinde benimle kesinlikle sohbet bile etmiyordu. Bütün her şeyini annesi ile paylaşıyordu. Beni eş olarak hiç görmüyordu" dedi.