Sakarya'da polis ile tartışan kadın sosyal medyada olay oldu

Sakarya'da polis ile tartışan kadın sosyal medyada olay oldu

SAKARYA'da polis ile tartışan kadın videosu sosyal medyaya damgasını vurdu. Hatalı park yapan kadın sürücü, trafik polisleriyle girdiği tartışma sonrası karakola götürüldü.

Sakarya'da polis ile tartışan kadın sosyal medyada olay oldu - Sayfa 1

SAKARYA'da çekilen görüntülerde lüks arabasını yanlış yere park eden kadın sürücü, polis ekipleri tarafından çevrilince deliye döndü.

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Sakarya'da polis ile tartışan kadın sosyal medyada olay oldu - Sayfa 2

Arabasından inen genç kadın trafik polisine, "Hiç mi insan görmediniz? Hayırdır, ne oluyor? Terörist miyim ben? Ne bu tantana?" şeklinde bağırmaya başladı.

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Sakarya'da polis ile tartışan kadın sosyal medyada olay oldu - Sayfa 3

Trafik polisinin, "Ne bağırıyorsun, çocuk mu var karşında" demesi üzerine de, "Bir bayanla bu şekilde konuşamazsın" diye isyan etti.

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Sakarya'da polis ile tartışan kadın sosyal medyada olay oldu - Sayfa 4

Bu sözleri duyan polis memuru ise, "Ben bir bayanla nasıl konuşulacağını çok iyi bilirim, ama o bayan olursa" şeklinde tepki gösterdi.

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