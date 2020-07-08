Sakarya'da korkutan ölümler! Peş peşe geldi meralar ilaçlanıyor
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birkaç gün içerisinde 14 büyükbaşın ölümünün gerçekleştiği merayı kapattı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde görülen ve vatandaşlarda tedirginlik oluşturan büyükbaş hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölen hayvanlardan numuneler alarak konuyla ilgili çalışma başlattı.
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Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’nde bulunan büyükbaş hayvan ölümleri yaşandı.
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Vatandaşta tedirginlik oluşturan hayvan ölümleri sonrasında Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
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Ekipler, hayvanların otladığı merayı kapatarak mahallede dezenfekte çalışması yaptı.
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