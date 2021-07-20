Sakarya'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü 6 kişi yaralandı

Çarpışmanı etkisi ile Tofaş marka otomobil adeta bir kağıt gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meydana gelen kazada sürücüler Ş.Y. ve E.Ç. ile birlikte araçlarda bulunan; M.Ç., B.Ç., M.Ç. ve S.Y. isimli 6 kişi yaralandı.