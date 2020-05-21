Sakarya'da iki kardeş toplu ulaşım araçlarının klimalarında koronavirüsü öldüren cihaz geliştirdi
SAKARYA'da yaklaşık 30 yıldır raylı sistemler için iklimlendirme faaliyeti yürüten Cem ve Ali Yazıcı kardeşler, yeni tip koronavirüse karşı toplu ulaşım araçlarının klimalarında kullanılmak üzere geliştirdikleri sistem için patent başvurusunu yaptı.
İklimlendirme sektöründe yaklaşık 30 yıldır toplu ulaşım araçları ve raylı sistemler için faaliyet gösteren Cem ve Ali Yazıcı kardeşler, toplu taşımadaki klimalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) barınmasını önleyici sistem geliştirdi. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Yazkar fabrikasında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Cem Yazıcı, Kovid-19 salgınından önce bir süredir sektörde klimalardan oluşagelen birtakım bakteriyel sorunlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti.
Bakteriyellerden yana oluşan rahatsızlığın yanına Kovid-19 sorununun eklendiğini ifade eden Yazıcı, birkaç farklı çalışma ve argümanla toplu ulaşım araçlarındaki Kovid-19 sorununa çözüm getirebileceklerini düşündüklerini söyledi.
Klima filtrasyonunda kullanılan UVC ışın lambalarını inceledikten sonra benzerlerinden 7 kat daha iyi sonuç veren ürünü Amerika merkezli bir firmadan temin ettiklerini anlatan Yazıcı, yapılan testlerde belli sayıda virüs ve bakteri içeren havanın dolaşıma sokularak sonuçlarının raporlandığını aktardı.
Yüzde 99 Kovid-19'u öldürüyor
Bu sistemin özellikle raylı sistemde olmak üzere toplu taşımada çözüm olacağına inandıklarını dile getiren Yazıcı, "Bizim iddiamız şu, toplu taşımalardaki iklimlendirme cihazlarındaki mevcut uygulamamız filtrasyonda bizim geliştirdiğimiz ve tercih ettiğimiz sistemler üst sistemlerdi fakat Kovid-19 virüsünün 50-60 nanometre olması, filtrelerden de geçerek tekrar halka bulaşma riski ve dünya belediyelerindeki duyum üzerine süreci başlattık. Hem bizim elimizdeki hem de UVC ışın lambasını aldığımız firmanın raporları bize gösteriyor ki, bu sistem yüzde 99 Kovid-19'u öldürüyor." ifadelerini kullandı.