BIST 5.019
DOLAR 18,89
EURO 19,93
ALTIN 1.098,92

Sakarya'da hafta sonu tatili feci bitti! Bungalov evde facia

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Sakarya'da hafta sonu tatili feci bitti! Bungalov evde facia

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi.

Sakarya'da hafta sonu tatili feci bitti! Bungalov evde facia

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesinde bungalov evde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı.Bungalovun ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 

14
Sakarya'da hafta sonu tatili feci bitti! Bungalov evde facia

Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. 
Yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

24
Sakarya'da hafta sonu tatili feci bitti! Bungalov evde facia
34
Sakarya'da hafta sonu tatili feci bitti! Bungalov evde facia
44