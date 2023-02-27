Sakarya'da hafta sonu tatili feci bitti! Bungalov evde facia
İhlas Haber Ajansı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesinde bungalov evde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı.Bungalovun ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.
Yangınla alakalı inceleme başlatıldı.
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