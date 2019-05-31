Sakarya'da eski koca vahşeti! Başından vurularak öldürüldü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen olay kan dondurdu. Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Toprak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı.