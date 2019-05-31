Sakarya'da eski koca vahşeti! Başından vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sakarya'da eski koca vahşeti! Başından vurularak öldürüldü

ADAPAZARI’nda, kuaförde çalışan Esra Toprak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Sakarya'da eski koca vahşeti! Başından vurularak öldürüldü - Sayfa 1

 SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen olay kan dondurdu. Çark Caddesi'ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Toprak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı. 

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Sakarya'da eski koca vahşeti! Başından vurularak öldürüldü - Sayfa 2

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak Esra Toprak'a ateş etti. 

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Sakarya'da eski koca vahşeti! Başından vurularak öldürüldü - Sayfa 3

Tabancadan çıkan kurşunların başına isabet etmesiyle Esra Toprak, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sakarya'da eski koca vahşeti! Başından vurularak öldürüldü - Sayfa 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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