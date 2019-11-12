Sakarya'da eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı
SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
SAKARYA’nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir eczanede, önceki gün, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen anne, bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi.
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Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı.
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Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.
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Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.
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