Sakarya'da eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SAKARYA’nın  Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir eczanede, önceki gün, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen anne, bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi.

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Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı.

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Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.

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Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.

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