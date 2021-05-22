Sakarya'da dini nikahlı koca dehşet saçtı! 35 dikiş attılar öldürülme korkusuyla yaşıyor

Silah tutukluk yapınca...: Ayrılmayı kabul etmeyen Yıldırım D., 3 Mayıs günü tabanca ile Kısmet Acar’a ateş etmek istedi. Ancak tabanca tutukluk yaptı. Yıldırım D. bu kez de silahın kabzasıyla defalarca Acar'ın başına vurdu.