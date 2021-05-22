Sakarya'da dini nikahlı koca dehşet saçtı! 35 dikiş attılar öldürülme korkusuyla yaşıyor
SAKARYA'da Kısmet Acar, dini nikahla birlikte yaşadığı kişiye ayrılmak istediğini söyledi. Bunu duyan koca, kadına kabusu yaşattı. Acar'a ateş etmek istediği elindeki silah tutukluk yapan dini nikahlı koca durmadı, dehşete başka türlü devam etti.
Sakarya’da ilk eşinden 1 kızı olan Kısmet Acar, 2014 yılında cezaevinden çıkan Yıldırım D. ile 2 yıl önce dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Kısmet Acar geçimsizlik nedeniyle ayrılmak istedi.
Silah tutukluk yapınca...: Ayrılmayı kabul etmeyen Yıldırım D., 3 Mayıs günü tabanca ile Kısmet Acar’a ateş etmek istedi. Ancak tabanca tutukluk yaptı. Yıldırım D. bu kez de silahın kabzasıyla defalarca Acar'ın başına vurdu.
Sakarya Devlet Hastanesi’ne götürülen Kısmet Acar’ın başına 35 dikiş atıldı. Uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen Yıldırım D. birçok kez Kısmet Acar’ı öldürmekle tehdit etti.
Tehditlerden korktuğu için İzmit’te yaşamaya başlayan Kısmet Acar, “Biz 2 yıl önce dini nikah yaptık. Son 1 senedir kaçıyorum ben ondan. Kaçtıkça peşimden geliyor." dedi.