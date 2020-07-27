Sakarya'da dereye düşen 5 yaşındaki çocuktan 49 gün sonra acı haber!

Olay, 9 Haziran 2020’de Yongalık Mahallesi mevki'inden geçen Mudurnu Deresi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, ailesiyle birlikte gittiği dere kenarında oynarken suya düşmüş ve daha sonrasında ailesi tarafından düştüğü yerden kurtarılarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.