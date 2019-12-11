Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğu dolmuş şoförü hastaneye yetiştirdi
SAKARYA’da seyir halinde olan dolmuşta annesi ile beraber yolculuk yapan 4 yaşındaki küçük çocuğun boğazına şeker kaçtı. Olayı gören dolmuş şoförünün bir an bile düşünmeden güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdiği anlar, saniye saniye dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKARYA'da bir dolmuş şoförünün boğazına şeker kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirme anı araç kamerasına yansıdı.
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Güneşler-Serdivan hattında dolmuşa annesiyle binen 4 yaşındaki Dilara Ö.'nün boğazına şeker kaçtı.
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Kızının morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne, bir anda bağırmaya başladı.
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Dolmuş sürücüsü Samet Sarı, yolcuları indirip çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine götürdü.
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