Sakarya'da bir kişi babasını keserle öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da bir kişi babasını keserle öldürdü

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da bir kişi babasını keserle öldürdü - Sayfa 1

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak üzerinde bulunan Santa Kent sitesinde yaşanan korkunç olayda; iddiaya göre, baba Abdullah Adıgüzel ile oğlu R.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

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Sakarya'da bir kişi babasını keserle öldürdü - Sayfa 2

Kavgaya dönüşen tartışmanın seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

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Sakarya'da bir kişi babasını keserle öldürdü - Sayfa 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine evin kapısını R.A. açtı.

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Sakarya'da bir kişi babasını keserle öldürdü - Sayfa 4

Eve giren polis ekipleri, baba Abdullah Adıgüzel’i kanlar içerisinde yerde gördü.

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