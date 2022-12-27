Sakarya'da 70 milyonluk dev vurgun! 'Ev sahibi yapacağım' dedi, soyadını bile değiştirdi
SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde iddiaya göre, bir müteahhit farklı illerden 80’e yakın kişiyi ev sahibi yapacağım vaadiyle dolandırdı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan yaklaşık 70 milyona yakın para aldığı ve soyadını da değiştirdiği öne sürülen müteahhidin, bir daireyi 2-3 farklı kişiye sattığı da öğrenildi. Dolandırıldıklarını düşünerek soluğu Sakarya’da alan ve emniyete ifade veren mağdurlar arasında bir de şehit çocuğu bulunuyor.
Yaklaşık 2 yıldır Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir müteahhit, iddiaya göre yapacağı dairelerin parasını alıp tapuları vermeden kayıplara karıştı. Ömercikler Mahallesi’nde inşa halinde olan dairelerin bazılarının sadece temellerinin atıldığı bazılarının ise dış cephelerinin bittiği görüldü. 12’nci ayda evlerini teslim almayı bekleyen kişiler müteahhitten haber alamayınca durumu araştırmaya başladı. Kendileri gibi o bölgeden ev satın alanlara ulaşarak aralarında sosyal medya üzerinden grup kuran vatandaşlar, birbirlerine attıkları sözleşmelerin ardından şoku yaşadı.
Aynı dairelerin farklı 2-3 kişiye birden satıldığını görerek, dolandırıldıklarını öne süren 80’e yakın kişi soluğu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nde aldı. Şahsın, milyonluk dolandırıcılık iddiasının ardından soyadını değiştirdiği de ileri sürüldü. Telefonlara çıkmadığı hatta kendisine ev için para yatıran birçok kişiyi engellediği de öne sürülen müteahhidin, dolandırdığı kişiler arasında bir de şehit çocuğu bulunuyor.
Yıllarca çalışıp emekli ikramiyesini yatıran, yeni evlenip tüm takılarını veren ve kullandığı otomobilini satarak ev hayaline kavuşmayı planlayan mağdurlar, paralarını geri istiyor. Onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen şahsa ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Gurbette kazandığım paraların hepsi elimden gitti”
Almanya’da yaşayan ve aldığı dairelerin başkasına satıldığını öğrenerek Sakarya’ya gelen Mecit Turan, “Almanya’da yaşıyorum, Almanya’dan buraya geldim daire almaya. Bizi S. denen bir müteahhit aldattı. Bütün paramızı aldı, mağdur etti bizi. Tapuları vermedi, binalar açıkta kaldı yapmadı. Sözleşmeyi ve her şeyi yaptık, bütün belgelerimiz elimizde. Bu olay 7’nci aydan beri devam ediyor. Normalde 12’nci ayda teslim edecekti daireleri ama etmedi. 50 bin Euro mağduriyetim var ve benim gibi yaklaşık 80 kişi var mağdur olan. Bunun için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldik, ifademizi vermeye. Sattığı bir daireyi 2-3 farklı kişiye satmış. 70 milyon parayı alarak kayıplara karıştı. Telefonlara cevap vermiyor, nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz paramızı geri istiyoruz. Gelsin paramızı ödesin, gurbette kazandığım paraların hepsi elimden gitti. Hiçbir şeyim kalmadı elimde” dedi.