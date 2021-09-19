Sakarya'da 4 kişilik aile yanarak öldü! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Geriye enkaz yığını kaldı
SAKARYA'da çıkan yangında baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangından geriye enkaz yığınına dönen ev kaldı.
Olay, Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı.
Yangın, evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin katıldığı çalışmalarda alevler güçlükle kontrol altına alındı.