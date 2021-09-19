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Sakarya'da 4 kişilik aile yanarak öldü! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Geriye enkaz yığını kaldı

İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da 4 kişilik aile yanarak öldü! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Geriye enkaz yığını kaldı

SAKARYA'da çıkan yangında baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangından geriye enkaz yığınına dönen ev kaldı.

Sakarya'da 4 kişilik aile yanarak öldü! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Geriye enkaz yığını kaldı

Olay, Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı.

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Sakarya'da 4 kişilik aile yanarak öldü! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Geriye enkaz yığını kaldı

Yangın, evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. 

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Sakarya'da 4 kişilik aile yanarak öldü! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Geriye enkaz yığını kaldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi.

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Sakarya'da 4 kişilik aile yanarak öldü! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Geriye enkaz yığını kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin katıldığı çalışmalarda alevler güçlükle kontrol altına alındı.

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