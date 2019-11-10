Sakarya'da 3 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde, önceki gün gece saatlerinde, meydana gelen kazada; Bilecik istikametinde doğru seyir halinde olan 21 yaşındaki Oğulcan Uğurlu idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, burada seyir halinde olan 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpışmıştı.