Sakarya Karasu plajında bir kişi komşularını bıçakladı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde H.Ö., evine yaptırdığı sundurma nedeniyle kendisini belediyeye şikayet eden komşusu ile eşi ve kızını, plajda bıçakladı. Yaralılar tedaviye alındı.
SAKARYA Karasu Plajı'nda eşi ve kızıyla birlikte denize girip güneşlenen N.K.'nin yanına evine yaptırdığı sundurma nedeniyle belediyeye şikayet ettiği H.Ö. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
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H.Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile N.K.’yi dizinden, kavgayı ayırmak isteyen eşi A.K. ve kızı Z.K.’yi de bacaklarından bıçakladı.
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Saldırgan; vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından etkisiz hale getirilirken sağlık ekiplerine haber verildi.
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Yaralı anne-baba ve kızı, Karasu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. H.Ö. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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