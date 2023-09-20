Sakarya Fırat ve Savaşçı dizilerinin ünlü oyuncusu intihar etti! Babası intihar sebebini açıkladı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp, evde babasının ruhsatlı silahıyla intihar etti. Cenazesi toprağa verilen oyuncunun babasının emniyet ifadesi ortaya çıktı. Babası, Merve Kayaalp'in neden intihar ettiğini açıkladı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Emekli asker olan babası, polisteki ifadesinde intiharın nedenini anlattı.
Merve Kayaalp (36), 1.5 ay önce taşındığı Dalaman'daki babasının evinde, babasına ait ruhsatlı silahla başına ateş ederek intihar etti.
Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.