Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın büyüyor: Köyler tahliye edildi

Dinlenme tesisi tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.