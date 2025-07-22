Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın büyüyor: Köyler tahliye edildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını, Kazancı köyüne ulaştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 4 köy tahliye edilirken, Bozüyük-Mekece kara yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın, Kazancı köyüne sıçradı.
Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.
"Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Dinlenme tesisi tahliye edildi
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.
Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.
"Rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor"
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alanlara nakledildiğini hatırlattı.