Sakarya-Bilecik sınırı alev alev yandı! Kaşıkçı Mahallesi'nin haline bakın, her şey küle döndü
Anadolu Ajansı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarlada çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan orman yangını büyük zarara neden oldu. Bilecik Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde de durum çok kötü... Evler, otomobiller küle döndü.
70 kişinin yaşadığı, 30 hanenin yer aldığı mahallede kullanımda olan 20 haneden 15'i yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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Ayrıca yangında mahalledeki 899 büyükbaş ve küçükbaş hayvandan 35'i telef oldu.
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gazetecilere, Geyve'ye bağlı Sekiharman Mahallesi'nde başlayan yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle Bilecik tarafına sıçradığını söyledi.
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Kılıç, Kaşıkçı Mahallesi'ndeki yapılarda ilgili kurumlarca hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktardı.
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