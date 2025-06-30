BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,87
ALTIN 4.225,50

Sakarya-Bilecik sınırı alev alev yandı! Kaşıkçı Mahallesi'nin haline bakın, her şey küle döndü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Sakarya-Bilecik sınırı alev alev yandı! Kaşıkçı Mahallesi'nin haline bakın, her şey küle döndü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarlada çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan orman yangını büyük zarara neden oldu. Bilecik Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde de durum çok kötü... Evler, otomobiller küle döndü.

Sakarya-Bilecik sınırı alev alev yandı! Kaşıkçı Mahallesi'nin haline bakın, her şey küle döndü - Resim: 1

 70 kişinin yaşadığı, 30 hanenin yer aldığı mahallede kullanımda olan 20 haneden 15'i yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

19
Sakarya-Bilecik sınırı alev alev yandı! Kaşıkçı Mahallesi'nin haline bakın, her şey küle döndü - Resim: 2

Ayrıca yangında mahalledeki 899 büyükbaş ve küçükbaş hayvandan 35'i telef oldu.

29
Sakarya-Bilecik sınırı alev alev yandı! Kaşıkçı Mahallesi'nin haline bakın, her şey küle döndü - Resim: 3

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gazetecilere, Geyve'ye bağlı Sekiharman Mahallesi'nde başlayan yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle Bilecik tarafına sıçradığını söyledi.

39
Sakarya-Bilecik sınırı alev alev yandı! Kaşıkçı Mahallesi'nin haline bakın, her şey küle döndü - Resim: 4

Kılıç, Kaşıkçı Mahallesi'ndeki yapılarda ilgili kurumlarca hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktardı.

49