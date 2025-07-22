Sakarya-Bilecik orman yangınında son durum! Alev hortumu oluştu
Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, bu sabah itibarıyla kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, her iki kentte de yoğun is kokusu hakim.Öte yandan alevlerin ulaştığı bazı evlerde hasar oluştu. Bölgede alevler adeta hortum oluşturdu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan orman yangını bu sabah kontrol altına alındı.Büyük yangın, ikinci günde Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına ulaşmıştı.Şu ana kadar dört mahalle tahliye edilmişti.
Alevlerin en çok etkilediği yer, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi olmuştu. Burada alevler üç eve ulaştı.
Bölgede alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar sürdü.Bu sabah itibari ile yangın kontrol altına alındı.
Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.Alevler tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.