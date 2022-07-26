Sakarya Adapazarı'nda çıkan yangından geriye kalan acı görüntüler... Alevlerden kaçamadı
Sakarya Adapazarı'nda çıkan orman yangınında birçok bitki ve hayvan telef oldu. Orman yangınında meydana gelen zarar ise, ekipler tarafından havadan görüntülendi. Yangından kaçamayıp telef olan hayvanların görüntüleri içler acısı...
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının zararı havadan görüntülenirken, alevlerden kaçamayarak telef olan kaplumbağanın görüntüsü yürekleri sızlattı.
Yangın, dün Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını söndürebilmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile uçağı da sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personel müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.