Sakal gibi uzayan 'keloid' şaşkına çevirdi! Ugandalı Muhammed'i Türk doktorlar kurtardı
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Uganda'da düzenlenen sağlık organizasyonunda Ugandalı bir hastadan yaklaşık 5 kilogramlık "keloid" kitlesi alındı.
Alanında uzman doktor, hemşire, anestezi teknisyeni ve sivil toplum üyelerinden oluşan gönüllü Türk sağlık ekibi, ücretsiz muayene ve ameliyatlarıyla yüzlerce Ugandalının yüzünü güldürdü.
Doktor, hemşire, akademisyen ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik grup, 11 gün boyunca Uganda'da yüzlerce kişiyi muayene ve uygun görülen hastaları ameliyat etti.
Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların bulunduğu ve cerrahi ağırlıklı çalışma yapılan organizasyon kapsamında yaklaşık 1500 vaka incelenerek 100'e yakın cerrahi operasyon gerçekleştirildi.
Türk doktorlar tarafından yapılan ameliyatlarda birçok hasta keloid kitlelerinden temizlenirken, 39 yaşındaki Muhammed Ramazan isimli hastadan da yaklaşık 5 kilogram ağırlığında keloid kitlesi alındı.