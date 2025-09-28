Sakal bırakan Özcan Deniz'e öfkelendiren yorum! Bakın kime benzetildi...
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu kez değişen imajıyla konuşuluyor. Sahnelere sakallı haliyle dönen Deniz, kendisine yöneltilen “Şirin Baba” benzetmesine sitem etti.
Cahide’de sahne alan Özcan Deniz, bir seyircinin “Sakalını kes” sözleri üzerine, rol aldığı “Son Yemek” filmine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Kes diyorsun ama film çekiyorum. Onun için sakal var. Ben de çok mutlu değilim.”
“Kendi Sanatçınıza Daha Hoş Bakın”
Ünlü sanatçı, beyaz sakallı görüntüsünün sosyal medyada Şirin Baba karakterine benzetilmesine ise şu sözlerle tepki gösterdi:
“Arkadaşlar, elin yabancısı sakal bıraktığında çok karizmatik buluyorsunuz. Ne oluyor ya! Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz."
