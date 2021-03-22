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Şaka sandı gerçek çıktı! Ahlaksız teklif pes dedirtti: Djokovic'i baştan çıkarmam için...

Şaka sandı gerçek çıktı! Ahlaksız teklif pes dedirtti: Djokovic'i baştan çıkarmam için...

Sırbistan asıllı model Natalija Scekic, ünlü tenis yıldızı baştan çıkarması için yapılan ahlaksız teklifi anlattı.

Şaka sandı gerçek çıktı! Ahlaksız teklif pes dedirtti: Djokovic'i baştan çıkarmam için...

18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, evli ve 2 çocuklu Sırp tenisçi Djokovic'in aile ve spor hayatını bitirme niyetlerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sırp model Scekic, para karşılığında Djokovic'i baştan çıkarma teklifi geldiğinde bunun bir kamera şarkısı olduğunu sandığını ama teklifi getirenlerin gayet ciddi olduğunu anlattı.

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Şaka sandı gerçek çıktı! Ahlaksız teklif pes dedirtti: Djokovic'i baştan çıkarmam için...

Model Natalija Scekic, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'i baştan çıkarması ve bu sayede imajına zarar verip evliliğini bitirmek için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı.

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Şaka sandı gerçek çıktı! Ahlaksız teklif pes dedirtti: Djokovic'i baştan çıkarmam için...

2014'ten beri evliği olduğu eşi Jelena'dan 2 çocuğu olan Djokovic'in 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor

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Şaka sandı gerçek çıktı! Ahlaksız teklif pes dedirtti: Djokovic'i baştan çıkarmam için...

33 yaşındaki Djokovic tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırmıştı.

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