Şaka sandı gerçek çıktı! Ahlaksız teklif pes dedirtti: Djokovic'i baştan çıkarmam için...

18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, evli ve 2 çocuklu Sırp tenisçi Djokovic'in aile ve spor hayatını bitirme niyetlerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sırp model Scekic, para karşılığında Djokovic'i baştan çıkarma teklifi geldiğinde bunun bir kamera şarkısı olduğunu sandığını ama teklifi getirenlerin gayet ciddi olduğunu anlattı.