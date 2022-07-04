Şaka değil gerçek! İnsan eti tadında hamburger ürettiler!
Avrupa'da faaliyetini sürdüren bitki bazlı et şirketi Oumph!, yeni ürettiği hamburgerin tadının insan etine benzediğini duyurdu.
Bitki bazlı hamburger üreten Avrupa merkezli Oumph!, insan eti tadında bitki bazlı hamburger ürününü satışa çıkarttığını duyurdu.
Şirketin insan eti tadındaki hamburgeri çıkartma sebebi ise insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek.
Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve “yamyamca” bir yol izlemeye karar verdi. Avrupa merkezli Oumph! “İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger'ini satışa sundu.
Şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiği belirtilerek, “Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir” denildi.