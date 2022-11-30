Şaka değil gerçek! DNA testi yaptıran kadın kızının dayısı çıktı
Kolombiya'da DNA testi sonuçları doktorları şaşırttı. Teste giren kadın, öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar bir tetra gametik kimerizim vakasıyla karşı karşıya olduklarını tespit etti.
Hem kızının annesi hem dayısı olduğu teyit edilen bir kadının ortaya çıkması tıp dünyasındaki insanları şaşkına çevirdi.
Kulağa inanılmaz gelen olay Kolombiya'da yaşandı. Genetik Enstitüsü'nde görev yapan Juan Yunis, sıradan bir DNA testi gerçekleştiriyordu.
Anne ve kız arasındaki bu testte erkek DNA'sına rastlandı. Kadınlarda DNA XX kromozomlarıyla oluşurken, test sonuçlarında Y kromozomuna da rastlanmıştı. Laboratuar hatası olduğunu düşünen Yunis testi birkaç kez tekrarladı.
NE ANNESİ NE BABASI ÇIKTI
Bu durumda test sonucuna göre anne kızın annesi olarak gözükmüyordu çünkü ortada bir Y kromozumu vardı. Annenin kanını test eden doktorlar Y kromozomuyla karşılaştı.