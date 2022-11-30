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Şaka değil gerçek! DNA testi yaptıran kadın kızının dayısı çıktı

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Şaka değil gerçek! DNA testi yaptıran kadın kızının dayısı çıktı

Kolombiya'da DNA testi sonuçları doktorları şaşırttı. Teste giren kadın, öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar bir tetra gametik kimerizim vakasıyla karşı karşıya olduklarını tespit etti.

Şaka değil gerçek! DNA testi yaptıran kadın kızının dayısı çıktı

Hem kızının annesi hem dayısı olduğu teyit edilen bir kadının ortaya çıkması tıp dünyasındaki insanları şaşkına çevirdi.

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Şaka değil gerçek! DNA testi yaptıran kadın kızının dayısı çıktı

Kulağa inanılmaz gelen olay Kolombiya'da yaşandı. Genetik Enstitüsü'nde görev yapan Juan Yunis, sıradan bir DNA testi gerçekleştiriyordu.

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Şaka değil gerçek! DNA testi yaptıran kadın kızının dayısı çıktı

Anne ve kız arasındaki bu testte erkek DNA'sına rastlandı. Kadınlarda DNA XX kromozomlarıyla oluşurken, test sonuçlarında Y kromozomuna da rastlanmıştı. Laboratuar hatası olduğunu düşünen Yunis testi birkaç kez tekrarladı.

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Şaka değil gerçek! DNA testi yaptıran kadın kızının dayısı çıktı

NE ANNESİ NE BABASI ÇIKTI

Bu durumda test sonucuna göre anne kızın annesi olarak gözükmüyordu çünkü ortada bir Y kromozumu vardı. Annenin kanını test eden doktorlar Y kromozomuyla karşılaştı.

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