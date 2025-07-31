Şaka değil, bu fiyata SUV satacaklar! BYD'den çok konuşulacak hamle

BYD Yuan Up Türkiye'de satılıyor mu?

Aracın Türkiye'de satış fiyatı henüz açıklanmadı ancak günümüz fiyatından bir tahmin yapacak olursak aracın 900 bin TL civarında bir fiyatla Türkiye'de satılması beklenebilir. BYD'nin yeni ucuz aracının şu anda Türkiye'de satılması beklenmiyor. Ancak ilerleyen dönemde aracın Avrupa ve Türkiye pazarlarında satışa çıkması da oldukça muhtemel.