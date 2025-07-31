Şaka değil, bu fiyata SUV satacaklar! BYD'den çok konuşulacak hamle
BYD, akıllı sürüş özellikleri olmayan daha düşük fiyatlı Yuan Up varyantını piyasaya sürüyor.
Çinli otomobil üreticisi BYD, elektrikli araç pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren marka, şimdi de dikkat çeken yeni modeliyle gündemde. BYD, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli Yuan Up'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
BYD yeni Yuan Up modeli 74 bin 800 Yuan'dan (10 bin 400 dolar, yaklaşık 422 bin lira) başlıyor ve bir önceki giriş seviyesi modele göre yüzde 25'lik bir indirim sağlıyor.
Yeni varyantın menzili 401 km'den 301 km'ye düşürüldü ve BYD'nin stratejisinde bir değişikliğe işaret eden akıllı sürüş sistemi ile birlikte gelmiyor. BYD, Yuan Up'ın yeni ve daha uygun fiyatlı bir varyantını tanıtarak kompakt elektrikli SUV'un cazibesini daha geniş bir potansiyel müşteri yelpazesine yaydı.
BYD Yuan Up Türkiye'de satılıyor mu?
Aracın Türkiye'de satış fiyatı henüz açıklanmadı ancak günümüz fiyatından bir tahmin yapacak olursak aracın 900 bin TL civarında bir fiyatla Türkiye'de satılması beklenebilir. BYD'nin yeni ucuz aracının şu anda Türkiye'de satılması beklenmiyor. Ancak ilerleyen dönemde aracın Avrupa ve Türkiye pazarlarında satışa çıkması da oldukça muhtemel.