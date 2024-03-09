Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler listesi! Bunları yiyen rahat oruç tutuyor

Sahurda yenecek besinlerin önemine değinen Cemre Balkan, “Normal zamanda olduğu gibi oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmek altın kural. Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gereklidir. Bunların yerine hazmı kolay, mide-barsak sisteminde uzun süre kalabilen sebze, meyve ve tam tahıl ürünler tercih edilmelidir.