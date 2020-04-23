Sahurda tok tutan susuzluğa iyi gelen içecek tarifi kefir müthiş etkili!
Ramazan ayı geldi çattı. Peki sahurda bizleri hem tok tutacak hem de gün boyu susuzluğu giderecek ne içebiliriz? Metabolizmayı da hızlandıran bu mükemmel içecek nasıl yapılır işte malzemeler!
Oruç ibadeti için kalkacağınız sahurda, ertesi gün daha az acıkmak ve susuzluk
çekmek için tüketebileceğiniz ideal besinlerden birisi de kefirdir.
Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.
Sahura başlamadan bir bardak kefir ve iftar sonrasında yapılacak olan ara öğünde de kefir ya da yoğurt tüketimi, metabolizma hızını artıracak ve kişinin kendisini daha enerjik hissetmesini sağlayacaktır.”
Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. İşte sahur için hem tok tutacak hem de susuzluğu giderek içecek tarifi...