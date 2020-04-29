Sahurda kete tüketmek tokluk sağlıyor peki kete nasıl yapılır?
Erzurum ve Kars başta olmak üzere Doğu Anadolu yöresinde yapılan bir çeşit yağlı hamur işi tarifi olan keteyi evde nasıl yapılır? İşte sahurda tok tutan kete tarifi!
Kars'ın yöresel lezzetlerinden olan kete, tok tutması ve lezzeti nedeniyle sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.Peki kete nasıl yapılır? İşte malzemeler ve yapılış aşaması...
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Hamuru için:
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 tane yaş maya
1 yemek kaşığı tuz
Yumurta
Aldığı kadar un
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İçi için:
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
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Hazırlanışı
Süt, yarım su bardağı sıvı yağ, maya, tuz ve unu yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.Hamuru mayalanması için bir süre bekletin.
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