Sahurda hamur işi yemek tok tutar mı?

“Sahurda kahvaltılık tüketin”

Sahurda kahvaltı tarzında beslenmenin ideal olduğuna vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Garipoğlu, “Yumurta ve az tuzlu peynirler protein içeriğiyle hem bağışıklık için önemli hem de gün boyu tok kalmamızı da sağlar. Beraberinde tüketilecek bol miktarda yeşillik, söğüş sebzeler C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olur. Ceviz, az tuzlu zeytin sağlıklı yağ içerir ve tok tutucudur. Ekmek olarak tam tahıllı ekmekleri tercih etmek yine tok tutacağı gibi bağırsak hareketlerini de düzenler. Gün içinde tüketemediğimiz meyvelerin 1 porsiyonunu sahurda tüketebiliriz, taze veya kuru meyveler ya da bunlardan yapılmış şekersiz komposto/hoşaf da tüketilebilir. Böylece sıvı alımını da artırmış oluruz. Sahurda mutlaka en az 2 bardak (500 ml) su içmeyi de ihmal etmemek gerekir.” ifadelerini kullandı.