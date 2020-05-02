Sahura kalkmadan oruç tutmanın zararlı nelerdir?

Fazla yemeyin

İftar ve sahur sofralarında yapılabilecek en yanlış davranış hızlı yemek ve çiğnemeden yutmaktır. Sindirim çiğnemeyle başlıyor dolayısıyla bu süreçte yemeği ne kadar çiğnerseniz beslenme düzeniniz açısından o kadar iyi olur. Bu nedenle sahurda ve iftarda hızlı ve fazla yemek midenizi rahatsız edebilir. Hızlı ve fazla yemek; şişkinlik, hazımsızlık, gaz, kabızlık, reflü, mide tahrişi, kilo alımı ve bunun sonucunda diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi rahatsızlıklara zemin hazırlıyor.