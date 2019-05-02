Sahur sofralarında mutlaka bulundurmanız gereken besinler
Ramazan ayında sağlıklı ve doğru beslenme konusunda uyarılarda bulunan Dr. Fevzi Özgönül, sahur yaparken mutlaka tüketilmesi gerekenleri sıraladı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudunuzun iyileşmesi için sahurda sağlıklı beslenmeniz gerekir. Bu nedenle Dr. Fevzi Özgönül, "Oruç tutacaksanız mutlaka sahur yapın." diyerek sahur yaparken tüketilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:
Yumurta: Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağıdır. Özellikle haşlanmış yumurta uzun süre tokluk hissi verir, Yumurtanızı sebzeli veya peynirli omlet şeklinde de yiyebilirsiniz.
Süt: Sahurda içeceğiniz bir bardak süt sizi uzun süre tok tutar ve gün içinde kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur.
Fındık, Ceviz, Badem: Kuru yemişler bol posa içerdiğinden ve sağlıklı yağlardan zengin olduğundan sahurda sizi beslemek için harika bir seçenek. Ekmek yerine kavrulmamış kuru yemişlerden yemeye çalışın.