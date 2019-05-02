Sahur sofralarında mutlaka bulundurmanız gereken besinler

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudunuzun iyileşmesi için sahurda sağlıklı beslenmeniz gerekir. Bu nedenle Dr. Fevzi Özgönül, "Oruç tutacaksanız mutlaka sahur yapın." diyerek sahur yaparken tüketilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: