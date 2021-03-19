Sahtesi en çok üretilen telefonlar zirvede bakın hangi marka var

Son olarak, telefon ve elektronik cihaz karşılaştırması yapan AnTuTu, milyonlarca cihazı denetledi. Denetlerin cihazların 572 bin 303 sahte çıktı. Sayı az gibi gözükse de Çin merkezli AnTuTu denetlenen cihazlarda sahtelik oranının yüzde 4.24 olduğunu aktardı.

