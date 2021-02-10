Sahtekar göndermesi yapıp Survivor'a veda etti Poyraz 5. kez birinci çıktı
Survivor 2021'de gönüllüler ve ünlüler takımından ikişer kişi eleme adayıydı. Fakat bir kişinin Survivor hayatı son buldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler ve ünlüler takımıdan birer kişi eleme adayıydı. Survivor'un son bölümde ise SMS oylaması sıralaması açıklandı. Gönüllüler ve ünlülerde SMS oylaması birincisi olan yarışmacılar birer eleme adayı daha belirledi. En az oyu alan isim yarışmaya veda etti.
Acun Ilıcalı konseyde açıkladığı SMS sonuçlarında gönüllülerde haftanın birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz üst üste 5. hafta oylamadan birinci çıktı.
Ünlülerde bu hafta SMS oylamasının birincisi İlayda oldu. Adını duyan İlayda büyük şaşkınlık yaşadı. Acun Ilıcalı da İlayda'nın herkesi geride bırakarak SMS birincisi olmasına şaşırdığını söyledi.
Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımında eleme adayı belirlenmesi için konsey gerçekleştirildi. Ünlüler takımında yapılan konsey sonrasında takım kararıyla en çok oyu alan isim Doğan Keser haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.