Sahte Simge Sağın'dan aşk mesajları çıldırttı hemen harekete geçti

Bu itibarla belirtmek isteriz ki; olayla ilgili olarak olayın gelişiminden dolayı şüphe ve tereddüt içerisinde olduğumuz ancak şu an için somut bilgi ve kanıta dayanmayan, araştırılması gereken ve bir takım kişiler için suç teşkil edeceğini düşündüğümüz olgular da mevcuttur.''