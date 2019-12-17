Sahte Simge Sağın'dan aşk mesajları çıldırttı hemen harekete geçti
Sosyal medyada sahte aşk mesajları Simge Sağın'ı küplere bindirdi, anında yasal işlem başlattı.
Sosyal medya hesabı Facebook'da bir şahsın, Simge Sağın'ın adını kullanarak aşk mesajları attığı ortaya çıktı. Bu sahte Simge Sağın'dan gelen aşk mesajları ise ünlü şarkıcıyı çıldırttı.
Avukatı Simge Sağın'ın Facebook kullanmadığını belirterek durumla ilgili yasal işlem başlattıklarını söyledi. İşte o açıklama:
"Sosyal medya da kendini Simge (Simge Sağın) olarak tanıtıp ünlü isimlerle iletişime geçip aşk mesajları atarak birtakım taleplerde bulunan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.''
Halen yargı sürecinin işlemekte olduğu bu şahıs tarafından her hangi bir mağduriyet oluşmaması adına atılan mesaj ve taleplerin dikkate alınmaması uyarısını yapmakla birlikte müvekkilim Simge (Simge Sağın) ‘nin Facebook hesabı olmadığını bildirme zorunluluğu doğmuştur.
Bu itibarla belirtmek isteriz ki; olayla ilgili olarak olayın gelişiminden dolayı şüphe ve tereddüt içerisinde olduğumuz ancak şu an için somut bilgi ve kanıta dayanmayan, araştırılması gereken ve bir takım kişiler için suç teşkil edeceğini düşündüğümüz olgular da mevcuttur.''