Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı! Hayranları gerçek sanıp izdiham yarattı

İSTANBUL Karaköy'deki önceki akşam bir mekanda Rihanna izdihamı yaşandı. Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzeyen kadın, gittiği mekanda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mekanda bulunan birçok kişinin, 'sahte Rihanna'yı cep telefonu kameralarıyla kayda alması ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.