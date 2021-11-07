Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı! Hayranları gerçek sanıp izdiham yarattı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen genç bir kadın, İstanbul Karaköy'de gittiği mekanda Rihanna'nın şarkılarını söyleyip dans edince izdihama neden oldu. Mekana Rihanna'nın geldiğini düşünen onlarca hayranı, fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
İSTANBUL Karaköy'deki önceki akşam bir mekanda Rihanna izdihamı yaşandı. Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzeyen kadın, gittiği mekanda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mekanda bulunan birçok kişinin, 'sahte Rihanna'yı cep telefonu kameralarıyla kayda alması ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.
Mekana gelen kişinin Rihanna olduğunu düşünen vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Söz konusu şahsın Rihanna olmadığı kısa sürede anlaşılırken kadının dünyaca ünlü şarkıcıya benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.
Yüz hatlarında saç şekline kadar şarkıcıya benzeyen genç kadının elinin üstünde de Rihanna'nın dövmesinden bulunuyor.