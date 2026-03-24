Sahte medyumların yeni tuzağına dikkat! Linke tıklayanın hayatı kararıyor...
Sosyal medya üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcılar hız kesmiyor. Instagram'da gezinirken kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan bir kişinin reklamını gören yaşlı kadın, merakına yenik düşerek linke tıkladı.
Dolandırıcılara inanan kadın, bu kişilerin hesabına para gönderdi. Aradan geçen iki haftalık sürede parasını geri alamayan ve muhatap bulamayan yaşlı kadın dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu.
Sosyal medya üzerinden her gün yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alan dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Nazmiye D. oldu.
Sabah'ın haberine göre, Instagram'da gezinirken kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan "Hakan Erkan Official" isimli bir sayfanın reklamını gören yaşlı kadın, merakına yenik düşerek linke tıkladı.
Tıkladığı link üzerinden doğrudan bir WhatsApp hattına yönlendirilen Nazmiye D., burada kendilerini "uzman" gibi tanıtan şahıslarla yazışmaya başladı. Kısa süreli bir ikna sürecinin ardından, şüpheliler çeşitli vaatlerle kadından para talep etti.
Dolandırıcılara inanan Nazmiye D., kendi banka hesabından şahısların hesabına tam 63 bin 500 TL gönderdi.