Sahte ilaç tanıtımı yapan ünlüler için bakanlık harekete geçti soruşturma açıldı

İlk olarak Şeyma Subaşı, Instagram hesabından, "Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk… Son zamanlarda, bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz" ifadeleriyle ilacın reklamını yapmıştı.