Sahte ilaç tanıtımı yapan ünlüler için bakanlık harekete geçti soruşturma açıldı
Seren Serengil, Seda Akgül, Seda Sayan, Seray Sever, Şeyma Subaşı gibi birbirinden ünlü isimlerin "Koronavirüsten dahi koruyor" diyerek sahte ilaç tanıtımı yapan ünlüler hakkında soruşturma açıldı.
Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Demet Şener, Seda Akgül'ün de aralarında olduğu ünlü isimler, kişisel sosyal medya hesaplarında koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığının onayı olmadığı bir ilacın reklamı yaptı.
Hatta sahte ilaç tanıtımı yapan ünlülerden Seren Serengil, ilacın Sağlık Bakanlığı'ndan onayı olmamasına rağmen ilacı bir de savundu. Sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı.
İlk olarak Şeyma Subaşı, Instagram hesabından, "Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk… Son zamanlarda, bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz" ifadeleriyle ilacın reklamını yapmıştı.
Ürünün reklamlarında kullandığı doktorun da konudan haberinin olmadığı ve ilacın Tarım Bakanlığının onayladığı 'Takviye Gıdalar' listesinde de bulunmadığı ortaya çıktı.