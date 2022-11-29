Sahte doktorun foyasını Astsubay sevgili ortaya çıkardı! Aynı anda bir çok sevgili yapmış
TEKİRDAĞ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ameliyatlara girip, dikiş atan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yalanını Astsubay sevgilisinin ortaya çıkardığı ve skandalın öyle patladığı ortaya çıktı. Özkiraz, hastanede inandırıcı olabilmek için çiçekçiden kendisine çelenk bile gönderdiği ortaya çıktı.
Tekirdağ’daki sahte doktor skandalına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz, sahte doktor olarak çalıştığı hastanede kendini inandırıcı kılmak için her yolu denemiş. Türkiye gündemine oturan Çerkezköy Devlet Hastanesinin yönetimi sessizliğini korurken, sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.
Çiçekçiye 350 lira verip...
20 Ekim’deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu. Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.
Maskesi sosyal medyadan düştü
Poliklinik odasında bazı doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarıyla yaş pasta kesip 21’inci yaş gününü kutlayan, astsubay sevgilisine; İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iddiaya göre hemşire ve personel olan S.U. ve F.G. isimli iki kişiden S.U.’yu beyin cerrahı, F.G.’yi ise göğüs cerrahı olarak tanıtan sahte doktorun yalanları bununla da bitmedi.
Nişanı 'annem ameliyat oluyor' diye iptal ettirdi
5 Eylül’de Beyaz Konak’ta yapacakları nişanı da sözde Ankara’daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkiraz’ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy’de görüştüğü V.C.’ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.