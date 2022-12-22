Sahte Doktor olayında yeni gelişme! Yeni fotoğrafları ve bir sonraki hedefi ortaya çıktı!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Özkiraz’ın yeni hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.
Özkiraz’a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.
Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.
Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını artırmak için, gitmeden önce Çerkezköy’de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.