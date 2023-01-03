Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıktı! İfadesi pes dedirtti! Meğer...
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıktı. .
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Özkiraz, bugün davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı
13 yıl hapsi isteniyor
Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Lise mezunuyum
Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Özkiraz bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca tarafların avukatları katıldı.
Kimlik tespiti yapılan Özkiraz lise mezunu olduğunu söyledi.
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Birkaç kez ders girdim
Ayşe Özkiraz yaptığı savunmada, "Yurtta kalmak için kendi kimliğimi ve adli sicil kaydı verdim. Öğrenci kimliğini hiç kullanmadım. Okulda birkaç kez derse girdim. Fakülte ve hastane iç içe bulunmaktaydı. Güvenlik bazı kısımlarda vardı. Girişte kontrol yoktu" dedi.
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