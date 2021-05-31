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Sahte Bergüzar Korel davasında sona gelindi! Savcılık kararını verdi

Sahte Bergüzar Korel davasında sona gelindi! Savcılık kararını verdi

Yeniden anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel adına açılan sahte Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle hakkında açılan soruşturma bitti.

Sahte Bergüzar Korel davasında sona gelindi! Savcılık kararını verdi

Üçüncü kez anne olacak olmasının mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in Twitter'da kendi adına açılan hesaptan yapılan paylaşımlar nedeniyle başı derde girdi.

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Sahte Bergüzar Korel davasında sona gelindi! Savcılık kararını verdi

'BerguzarOficial' adlı kullanıcı geçtiğimiz kasım ayında devlet aleyhinde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları gören sosyal medya kullanıcıları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

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Sahte Bergüzar Korel davasında sona gelindi! Savcılık kararını verdi

Ankara polisi tarafından yapılan incelemenin ardından ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 

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Sahte Bergüzar Korel davasında sona gelindi! Savcılık kararını verdi

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, savcılığa verdiği yazılı ifadesinde, kullandığı tek sosyal medya hesabının Instagram olduğunu diğer hesapların üçüncü şahıslar tarafından açıldığını belirtti.

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