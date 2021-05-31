Sahte Bergüzar Korel davasında sona gelindi! Savcılık kararını verdi
Yeniden anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel adına açılan sahte Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle hakkında açılan soruşturma bitti.
Üçüncü kez anne olacak olmasının mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in Twitter'da kendi adına açılan hesaptan yapılan paylaşımlar nedeniyle başı derde girdi.
'BerguzarOficial' adlı kullanıcı geçtiğimiz kasım ayında devlet aleyhinde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımları gören sosyal medya kullanıcıları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
Ankara polisi tarafından yapılan incelemenin ardından ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, savcılığa verdiği yazılı ifadesinde, kullandığı tek sosyal medya hesabının Instagram olduğunu diğer hesapların üçüncü şahıslar tarafından açıldığını belirtti.