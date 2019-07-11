Sahte altınlara dikkat! Uzmanlar uyardı

Düğün sezonuyla birlikte hareketliliğin başladığını belirten altın, gümüş ve mücevherat esnafından Özcan Tunç; ”Altınlar eskisi kadar alınmıyor yükseldiğinden dolayı çok az alınıyor mesela 500 gram alan kişi şu an 200 gram gücü yettiği kadar ya da alıyor eve götürüp tekrar geri getirip bozduruyor.