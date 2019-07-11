Sahte altınlara dikkat! Uzmanlar uyardı
Uzmanlar düğün sezonunun açılmasıyla birlikte büyük bir artış gösteren sahte altınlara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.
Düğün sezonu hareketliliğinin başlamasıyla sahte altın konusunda vatandaş ve kuyumculara uyarı geldi. Kuyumcuların yolunu tuttuğu bu dönemde, merdiven altı üretime dikkat çekildi.
Düğün sezonuyla birlikte hareketliliğin başladığını belirten altın, gümüş ve mücevherat esnafından Özcan Tunç; ”Altınlar eskisi kadar alınmıyor yükseldiğinden dolayı çok az alınıyor mesela 500 gram alan kişi şu an 200 gram gücü yettiği kadar ya da alıyor eve götürüp tekrar geri getirip bozduruyor.
Eskisi gibi satış söz konusu değil. Eskiden ayar vardı üstünde şimdi onunda sahtesi çıktı eskisi gibi değil. Gümüş getiriyorlar üstünde 22 ayar yazıyor ya da başka bir marka yazıyor.
Bunları seslerinden anlayabiliyoruz ikincisi bunu ateşe verip anlayabiliyoruz üçüncüsü taşa sürüp şekilden anlayabiliyoruz. Biz atölyeci olduğumuzdan dolayı genellikle ateşe veriyoruz. O şekilde anlayamaya çalışıyoruz.