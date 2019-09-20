Şahsiyet'teki rolü ile Emmy'de aday olan Haluk Bilginer'e ünlülerden destek mesajı

Haluk Bilginer'e ünlü isimlerden destek gecikmedi. Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce 'En iyi dizi' ve 'En iyi oyuncu' diye yazmıştım. Bana gülenler online mı? Haluk Bilginer ve Onur Saylak..." ifadelerini kullandı.