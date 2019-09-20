Şahsiyet'teki rolü ile Emmy'de aday olan Haluk Bilginer'e ünlülerden destek mesajı
65 yaşındaki usta oyuncu Haluk Bilginer 25 Kasım'da verilecek Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilmesinin ardından ünlü isimlerden destek mesajı geldi.
Uluslararası Emmy Ödülleri için adaylar bugün açıklandı. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.
Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı Şahsiyet'te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol almıştı.
Haluk Bilginer'e ünlü isimlerden destek gecikmedi. Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllar önce 'En iyi dizi' ve 'En iyi oyuncu' diye yazmıştım. Bana gülenler online mı? Haluk Bilginer ve Onur Saylak..." ifadelerini kullandı.
Dizinin yönetmeni Onur Saylak, duygularını, "Becereceğim ben bu işi... Agâh, Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu adayı... Haluk Bilginer... Şahsiyet... Tebrikler" şeklinde dile getirdi.