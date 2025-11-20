Sahra Şaş kutlamalara doymadı! Güzel oyuncunun pastasındaki not ise olay
Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'de rol alan Sahra Şaş, 31. yaş gününü kutladı. Sahra Şaş'ın doğum gününde en çok dikkat çeken ise pastadaki not oldu. İşte o paylaşımlar...
Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Sahra Şaş, 31. yaşına adım attı.
Ünlü oyuncu, özel gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Mutlu anlarında, dizinin diğer başrol oyuncusu Atakan Özkaya da onu yalnız bırakmadı.
Dizide, zorlu bir aşkı canlandırarak izleyicileri derinden etkileyen ve sezon finalinde mutlu sona ulaşan Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, doğum günü kutlamasıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, doğum gününden özel anları takipçileriyle paylaştı.