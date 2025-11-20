BIST 10.975
Sahra Şaş kutlamalara doymadı! Güzel oyuncunun pastasındaki not ise olay

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'de rol alan Sahra Şaş, 31. yaş gününü kutladı. Sahra Şaş'ın doğum gününde en çok dikkat çeken ise pastadaki not oldu. İşte o paylaşımlar...

Sahra Şaş kutlamalara doymadı! Güzel oyuncunun pastasındaki not ise olay - Resim: 1

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Sahra Şaş, 31. yaşına adım attı.

Sahra Şaş kutlamalara doymadı! Güzel oyuncunun pastasındaki not ise olay - Resim: 2

Ünlü oyuncu, özel gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Mutlu anlarında, dizinin diğer başrol oyuncusu Atakan Özkaya da onu yalnız bırakmadı.

Sahra Şaş kutlamalara doymadı! Güzel oyuncunun pastasındaki not ise olay - Resim: 3

Dizide, zorlu bir aşkı canlandırarak izleyicileri derinden etkileyen ve sezon finalinde mutlu sona ulaşan Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, doğum günü kutlamasıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Sahra Şaş kutlamalara doymadı! Güzel oyuncunun pastasındaki not ise olay - Resim: 4

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, doğum gününden özel anları takipçileriyle paylaştı.

